Stand: 18.03.2025 17:15 Uhr Moorflächen in Retschow werden renaturiert

In einem rund 400 Hektar großen Wald bei Retschow südlich von Bad Doberan (Landkreis Rostock) werden drei Moore renaturiert. Stahlplatten im Boden und Lehmaufschüttungen sollen dafür Wasser in Gräben stauen. Seit Dezember laufen die Arbeiten des Bundesumweltministeriums. 20 Hektar Moor und 100 Hektar Wald sollen wieder näher an ihren ursprünglichen Zustand mit höheren Wasserpegeln kommen. Die Flächen gehören dem Bund. Früher wurden sie trockengelegt und für Militärübungszwecke genutzt. Moore entlasten das Klima, speichern Treibhausgase und gelten als wichtig für die Artenvielfalt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock