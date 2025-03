Stand: 28.03.2025 07:10 Uhr Löscheinsatz am Vögenteich behindert Rostocker Berufsverkehr

In einem Hochhaus am Vögenteich in Rostock hat es am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. In einer Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses war laut Polizei ein Geschirrspüler in Brand geraten, offenbar wegen eines technischen Defekts. Die Folge war eine starke Rauchentwicklung. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Ein Mieter wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Während des Einsatzes der zahlreichen Feuerwehrfahrzeuge kam es rund um den Vögenteich zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.03.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock