Stand: 06.02.2025 18:02 Uhr Landkreis Rostock will deutlich mehr Personal für Verwaltung

Der Landkreis Rostock will in seiner Verwaltung 74 neue Stellen schaffen. Der Bedarf orientiere sich an der Zahl der bearbeiteten Fälle, sagt der stellvertretende Landrat Stephan Meyer (CDU). Demnach bräuchte die Verwaltung sogar noch gut 120 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch dies sei finanziell nicht möglich. Den größten Bedarf gibt es nach aktuellen Erhebungen in den Bereichen Soziales sowie Ordnung und Sicherheit. Dringend notwendig seien zwölf feste Stellen für die Kreismusikschule. Dort waren bislang nur Honorarkräfte beschäftigt, dies sei nach einer Gesetzesänderung nun nicht mehr zulässig. Zudem soll es zur Betreuung von Kindern in schwierigen familiären Situationen 13 zusätzliche Stellen geben. Ob die neuen Stellen überhaupt besetzt werden könnten, ist unklar. Schon jetzt sind von den derzeit insgesamt 1.172 Stellen 14 unbesetzt. Der Kreistag muss den Haushalt, und damit auch den Stellenplan, auf seiner Sitzung in zwei Woche noch beschließen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock