Landkreis Rostock will 100 Millionen Euro Schulden machen

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat dem Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 trotz eines Defizits zugestimmt. In den kommenden zwei Jahren sollen 100 Millionen Euro Schulden aufgenommen werden, um Investitionen, mehr Personal und Pflichtaufgaben wie die Kinderbetreuung zu finanzieren. Trotz des Defizits sieht der Plan 74 neue Stellen vor. Gerade im Bereich der Jugendhilfe gebe es immer mehr Bedarf, heißt es. Auch in Schulen und Straßen will der Kreis investieren. Landrat Constien und viele Gemeinden hatten vor der Verabschiedung des Haushalts die strukturelle Unterfinanzierung des Landkreises durch das Land kritisiert. Insbesondere bei der kostenfreien Kita gebe es ein Finanzierungsdefizit. Ob der Haushalt vom Innenministerium des Landes überhaupt genehmigt wird, daran äußern sowohl die Verwaltung als auch fast alle Fraktionen Zweifel. Die Zeiten, in denen der Kreis seinen Haushalt positiv abschließt, seien vorbei, sagt die zuständige Dezernentin.

