05.02.2025 Landkreis Rostock investiert trotz klammer Kassen

Trotz klammer Kassen will der Landkreis Rostock in den kommenden zwei Jahren rund 73 Millionen Euro in Schulneubauten, Gebäudesanierungen und Straßen investieren. Dafür muss er nach aktueller Planung 41 Millionen Euro Kredite aufnehmen. Obwohl der Doppelhaushalt für 2025/2026, den die Kreistagsmitglieder im Februar beschließen sollen, nicht ausgeglichen sein wird, müsse der Kreis investieren. Das sagte Landrat Constien im Kreisausschuss. Andernfalls entstehe ein Investitionsstau, der den Kreis am Ende mehr Geld kosten könnte, als jetzt Schulden zu machen. Zu den größten Vorhaben zählen die Erweiterungsbauten am Gymnasium in Bad Doberan für rund 15 Millionen Euro und an der Förderschule in Bad Doberan für rund 8 Millionen Euro. Für die Sanierung des Barlachtheaters in Güstrow sollen 620.000 Euro zur Verfügung stehen. Zu den größten Straßenbauvorhaben zählen Pflasterarbeiten in Teschendorf für 1,6 Millionen Euro und der Neubau der Straßenbrücke in Hohen Sprenz für rund 1,4 Millionen Euro.

