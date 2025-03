Stand: 24.03.2025 17:32 Uhr Landkreis Rostock: Unternehmen für Gesundheitsförderung geehrt

Zwei mittelständische Unternehmen im Landkreis Rostock sind mit dem erstmals vergebenen Präventionspreis für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet worden. "Gesunde Mitarbeiter sind ein wichtiger Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) anlässlich der Preisvergabe am Montag in Schwerin. Geehrt wurde der Kfz-Meisterbetrieb Christian Wendt aus Sarmstorf. Er biete seinen elf Beschäftigten Gesundheitstage unter anderem zur gesunden Ernährung, hieß es zur Begründung. Auch die Dröge GmbH in Mistorf wurde mit dem Präventionspreis ausgezeichnet. Das Handwerksunternehmen, das technische Einrichtungen für die Landwirtschaft baut und wartet, biete seinen 31 Beschäftigten unter anderem Veranstaltungen zu Suchtprävention, Unfallverhütung sowie Weiterbildungen zum Ersthelfer beziehungsweise zur Ersthelferin.

Hoher Krankenstand belastet Firmen

Die Bedeutung betrieblicher Gesundheitsvorsorge sei den Unternehmensführungen zunehmend bewusst, sagte Wirtschaftsminister Blank. Psychische, orthopädische, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen verursachten krankheitsbedingte Fehltage und vorzeitige Berentungen. Das verschärfe den bestehenden Fachkräftemangel. "Leider ist Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich schon seit Jahren Spitzenreiter beim Krankenstand", erklärte der Minister weiter.

