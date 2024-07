Stand: 26.07.2024 07:02 Uhr Landkreis Rostock: Unfälle mit zwei Schwerverletzten

Am Donnerstagnachmittag ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auf der B105, Höhe Abzweig Bartenshagen-Parkentin, war sie an einer Ampel von einem Autos angefahren worden. Der 81-jährige Autofahrer hatte die 76-jährige auf dem Rad beim Abbiegen übersehen, so die Polizei. Es wird wegen fahrlässigen Körperverletzung gegen den Autofahrer ermittelt. Ebenfalls am Abend ist es an der Anschlussstelle Sanitz der A20 Richtung Osten zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 18 Uhr fuhr eine Österreicherin mit einem Mietauto nach eigenen Angaben zu schnell in die Ausfahrt. Die 29-jährige wurde daraufhin mit dem Wagen aus der Kurve getragen und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Die Fahrrerin wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Anschlussstelle war für eine Stunde voll und anderthalb Stunden halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.07.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock