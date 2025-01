Stand: 14.01.2025 09:38 Uhr Landkreis Rostock: Bisher zu wenig Wahlhelfer für Bundestagswahl

Im Landkreis Rostock fehlen derzeit noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 23. Februar. Zur Not müssten für den Wahltag Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter verpflichtet werden. Da die Behörden dieses Mal nur so wenig Zeit bis zur Wahl haben, müssten andere Verwaltungsaufgaben momentan zurückstehen, heißt es vom Kreis. Auch in der Hansestadt Rostock stehen viele Aufgaben im Zusammenhang mit der Bundestagswahl an. Dazu gehört, Wahlvorschläge zu veröffentlichen, Wählerverzeichnisse zu erstellen, Stimmzettel zu drucken, die Briefwahl zu organisieren, Wahllokale auszustatten und Wahlhelferinnen und -helfer zu schulen. Immerhin hat die Stadt im Vergleich zum Landkreis wohl bereits ausreichend Ehrenamtliche, die bei der Wahl helfen. Rund 3400 Wahlhelferinnen und -helfer werden insgesamt für Stadt und Landkreis gebraucht.

