Kulturhistorisches Museum Rostock zeigt alte Wappen und Siegel

In der ab dem 2. Februar beginnenden Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum in Rostock sind verschiedenste Siegelstempel, Siegelabdrücke und die zeitgeschichtlich später folgenden Siegelmarken zu sehen. Siegel dienten früher dazu, die Echtheit von Dokumenten zu belegen. Sie waren quasi die Unterschrift des Mittelalters. In der neuen Ausstellung wird den Besuchern auch nähergebracht, wie aus Siegeln und den darin verwendeten Mustern und Tieren Wappen entstanden sind. So waren mindestens drei Siegel der Rostocker Stadtgeschichte die Grundlage für das uns heute bekannte Stadtwappen mit dem Greif und den Farben rot, blau weiss bzw. silber. Die Sonderausstellung zu Wappen und Siegeln aus Mecklenburg-Vorpommern ist noch bis zum 30. März im Kulturhistorischen Museum zu sehen sein.

