Kühlungsborn: Neue Fraktion in der Stadtvertretung

Auf der Stadtvertretersitzung in Kühlungsborn am Donnerstag haben sich sechs Ex-Mitglieder der CDU mit ihrer neuen Fraktion "Demokratische Mitte Kühlungsborn“ vorgestellt. "Als wertkonservative Kraft" wollen sie einen gemeinsamen Kurs in der Stadtvertretung steuern, hieß es. Die Arbeit in den Ausschüssen der Stadtvertretung soll ohne personelle Änderungen fortgesetzt werden. Einen Kontakt in die CDU-Spitze im Land habe es nach den Austritten nicht gegeben, hieß es gegenüber NDR 1 Radio MV. Grund für den "Gruppenaustritt" der einstigen CDU-Parteimitglieder Ende März war die Enttäuschung über die Aufweichung der Schuldenbremse und den Schattenhaushalt der neuen Koalition aus CDU/CSU und SPD auf Bundesebene.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock