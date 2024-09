Stand: 28.09.2024 11:51 Uhr Kreistagsmitglieder im Landkreis Rostock bekommen mehr Geld

Die Kreistagsmitglieder des Landkreises Rostock erhalten ab sofort mehr Geld für ihre ehrenamtliche politische Arbeit. Das hat der Kreistag nach einer hitzigen Debatte auf seiner jüngsten Sitzung in Bad Doberan beschlossen. Demnach bekommen alle 69 Abgeordneten für ihre Arbeit statt 100 Euro nun monatlich 300 Euro. Hinzu kommen Sitzungsgelder und Entschädigungen für den Fraktionsvorsitz oder Präsidiumstätigkeiten. Das kostet den Landkreis zusätzlich pro Jahr 225.000 Euro.

Heftiger Widerstand kam von der Fraktion "Bürgermeisterliste", angeführt vom Bad Doberaner Jochen Arenz. Der nannte die Erhöhung zum aktuellen Zeitpunkt "unanständig" - mit Blick auf die in der gleichen Sitzung beschlossenen Sparmaßnahmen im sozialen Bereich - etwa bei Betreuungszeiten in Kitas oder Migrationsberatungsstellen.

Kreise und kreisfreie Städte mit deutlichen Unterschieden

Zum Vergleich: Der Kreistag Vorpommern-Rügen hat auf seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl die Erhöhung des monatlichen Sockelbetrages auf 500 Euro beschlossen. Damit wird die in Mecklenburg-Vorpommern geltende Höchstgrenze zur Entschädigung von Abgeordneten, Funktionsträgern und Beiräten ausgeschöpft. Die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft erhalten monatlich 300 Euro. In Vorpommern-Greifswald gibt es 200 Euro, in Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte 250 Euro. Am wenigsten bekommen die Abgeordneten in Nordwestmecklenburg mit 150 Euro. Die Schweriner Stadtvertreter erhalten 30 Euro je Sitzung und damit keinen Sockelbetrag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.09.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock