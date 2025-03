Stand: 24.03.2025 06:57 Uhr Kreisstraße zwischen Bad Doberan und Stülow voll gesperrt

Wer zwischen Bad Doberan und Kröpelin (beide Landkreis Rostock) unterwegs ist, muss sich in den kommenden sechs Wochen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Die Kreisstraße 6 bleibt vom Ortsausgang Bad Doberan in Richtung Stülow (Landkreis Rostock) bis zur Eisenbahnbrücke vollgesperrt. Dort wird die Straße grundhaft erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Kreisstraße 127, die Landesstraßen 10 und 13 sowie die Bundestraße 105. Aufgrund der Bauarbeiten müssen auch Busse der Rebus-GmbH auf andere Routen ausweichen. Die Buslinie 110 fährt in beiden Richtungen über Retschow (Landkreis Rostock). Deshalb entfallen die Haltestellen im Stülower-Weg und der Kröpeliner-Straße. Fahrgäste müssen in Bad Doberan-Stadtmitte ein- und austeigen. Für die Haltestelle in Stülow gibt es einen Ersatz in der Büdnerreihe. Auch Schulbusse sind betroffen. Kinder und Jugendliche, die von Sandhagen, Bad Doberan und Kröpelin nach Satow (alle Landkreis Rostock) wollen, müssen umsteigen. Im August beginnen dann Bauarbeiten auf dem zweiten Abschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Ortseingang Stülow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock