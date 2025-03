Stand: 17.03.2025 08:16 Uhr Kreisfeuerwehrband hat in Neubukow getagt

Zur Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes des Landkreises Rostock sind am Wochenende in Neubukow (Landkreis Rostock) mehr als 180 Delegierte zusammengekommen. Eingeladen waren auch Vertreter anderer Feuerwehrverbände und Hilfsorganisationen sowie Gäste aus Wirtschaft und Politik. Aus der vorgestellten Jahresbilanz geht hervor, dass es im Landkreis im Vergleich zum Vorjahr weniger Einsätze gab. Gleichzeitig haben sich mehr freiwillige Helfer in den Feuerwehren engagiert. Aktuell gibt es im Landkreis Rostock in 162 Feuerwehren insgesamt 7.416 Mitglieder. Die Versammlung wurde auch als Anlass genommen, einigen Feuerwehrleuten oder auch Firmen für die geleistete Arbeit auszuzeichnen. Die Firma Bau Punkt Flügel aus Bad Doberan wurde als "Partner der Feuerwehr" geehrt. Die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Gold wurde René Schröder verliehen, Eric Fritsche und Frank Haese in Silber. Mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes wurde Erwin Weide ausgezeichnet. Mit der Ehrenmedaille des deutschen Feuerwehrverbandes wurde Roland Dethloff ausgezeichnet.

