Stand: 17.03.2025 14:42 Uhr Krakow am See: Diebe stehlen Technik von einem Solarpark

Unbekannte sind Ende der vergangenen Woche in einen Solarpark in Charlottenthal bei Krakow am See (Landkreis Rostock) eingebrochen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich die Täter nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Bereich verschafft und diverse technische Einrichtungen zum Betrieb der Anlage entwendet. Die Verantwortlichen des Solarparks bemerkten den Einbruch am frühen Freitagmorgen, weil eine Fehlermeldung die Anlage außer Betrieb gesetzt hatte. Die geschädigte Firma beziffert den Schaden auf rund 140.000 Euro. Derzeit wertet die Polizei Spuren aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock