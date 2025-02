Stand: 18.02.2025 14:44 Uhr Klinikum Südstadt Rostock: Neueste Notfallversorgung im Land

Das Südstadt Klinikum Rostock hat jetzt die neueste Notfallversorgung im Land. Am Dienstagvormittag wurde das letzte offene Projekt des neuen Notfallzentrums eingeweiht. Es handelt sich um eine 135 Meter lange Zufahrtsrampe, über die Rettungswagen nun direkt bis an das integrierte Notfallzentrum im ersten Stock fahren. Da sie beheizbar ist, können Rettungskräfte sie auch bei Eis und Schnee nutzen. Außerdem ist die Sanierung der alten Notaufnahme abgeschlossen. Damit ist das hochmoderne Notfallzentrum auf insgesamt 1.400 Quadratmetern jetzt vollständig nutzbar. Bereits seit einem Jahr arbeitet das Team mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. An einem gemeinsamen Tresen werden die leichteren und schweren Fälle getrennt. Das verkürze die Wartezeit für Patienten, sagt Chefarzt Jan-Arne Lauffs. Mit den neuen Strukturen setzt das Klinikum bereits Reformvorhaben der zukünftigen Notfallversorgung in Deutschland um. Jährlich werden 25.000 Menschen im integrierten Notfallzentrum in Rostock behandelt.

