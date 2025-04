Stand: 11.04.2025 14:48 Uhr Jugendkunstschule in Güstrow unter Druck

Seit 31 Jahren bietet das Kinder-Jugend-Kunsthaus Güstrow (Landkreis Rostock) Kreativ-Kurse für junge Menschen in der Stadt. Doch aufgrund von Bauarbeiten ist der Betrieb seit mehr als einem Jahr eingeschränkt. Das hat finanzielle Folgen für die einzige Einrichtung dieser Art in Güstrow: Durch die für zwei Jahre geplante Baustelle am städtischen Gebäude ist vor allem der große Saal des Kunsthauses nicht nutzbar. Hier fanden zuvor Ferienkurse und Projekttage statt, die Geld in die Kassen spülten. Die aktuell genutzten Ausweichräume seien dafür zu klein, sagt die Leiterin der Einrichtung, Bettina Korn. Es drohe ein Einnahmeverlust in fünfstelliger Höhe.

Gespräch mit Güstrower Bürgermeister geplant

Als staatlich anerkannte Einrichtung fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern das Kinder-Jugend-Kunsthaus freiwillig. Auch die Stadt unterstützt bei den Betriebskosten. Da durch die Einnahmeverluste die Gelder nicht mehr reichen, hat sich nun die Kunsthausleitung an Güstrows Bürgermeister Sascha Zimmermann (FDP) gewandt. Dieser wolle Ende April das Gespräch suchen, so Zimmermann gegenüber NDR 1 Radio MV.

