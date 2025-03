Stand: 21.03.2025 09:30 Uhr Jördenstorf erhält 222.000 Euro von der Fernsehlotterie

Die Kirchengemeinde Belitz-Jördenstorf (Landkreis Rostock) hat 222.000 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Mit dem Geld soll vor allem eine Personalstelle finanziert werden, um das Dorf- und Gemeindeleben rund um Jördenstorf spürbar zu verbessern. Das erklärt die Pastorin der Kirchengemeinde Milva Wilkat. Sie hatte sich mit einem Projektvorschlag bei der Deutschen Fernsehlotterie beworben, um die Vernetzungsmöglichkeiten zu verbessern. Schon in den vergangenen Monaten wurden in Dorfwerkstätten Ideen gesammelt. So gab es Vorschläge für gemeinsame Kochnachmittage, Handwerkskurse und mehr Angebote für Jugendliche in der Region.

