Höhere Gebühren für Wasser in Rostock: Das sind die Gründe

Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband hat in diesem Jahr die Gebühren für Wasser und Abwasser angehoben. Eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus muss jetzt beispielsweise rund 150 Euro mehr im Jahr bezahlen. Die Anpassung sei notwendig, um eine zuverlässige und zukunftsgerechte Wasserver- und Entsorgung zu sichern, so die Geschäftsführerin des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes. Der Verband investiert dieses Jahr rund 50 Millionen Euro, unter anderem in die Arbeiten an der Werftstraße: unter einer der Hauptverkehrsadern Rostocks saniert der Verband noch bis Sommer einen über 100 Jahre alten Kanal. Ein anderes Großprojekt hingegen startet: Für insgesamt 34 Millionen Euro soll ein Teil der größten Kläranlage in Mecklenburg-Vorpommern erneuert werden. Ebenso ist geplant, die Entwässerung bei Starkregen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock zu verbessern. Weil die Kosten für Energie, Personal sowie Chemikalien und Bauprojekte generell gestiegen sind, hat der Verband auch die Gebühren der Verbraucher angehoben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock