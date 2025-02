Stand: 26.02.2025 12:40 Uhr Heiligendamm und Bad Doberan: Tourismus wieder auf Vor-Corona-Niveau

Im vergangenen Jahr übernachteten in Bad Doberan und Heiligendamm so viele Gäste wie zuletzt vor der Corona-Pandemie, so der Leiter der Tourist-Information Derer. 2024 machten demnach 322.000 Gäste im Seebad Heiligendamm Urlaub. 2019 lag die Zahl der Urlauber nur etwas höher: 325.000. 98 % der Gäste kamen aus Deutschland, die übrigen vor allem aus der Schweiz, Österreich und Skandinavien, so Derer. Insgesamt gab es in der vergangenen Saison fast 80 Veranstaltungen. Circa die Hälfte richtete die Stadt aus. Gesunken seien hingegen die Zahl der Tagesgäste. Derer führt das unter anderem darauf zurück, dass zu wenige Busse gechartet werden konnten, da es in der Region an Busfahrern fehle. So hätten Kreuzfahrt-Touristen beispielsweise das Doberaner Münster nicht mehr so häufig besuchen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.02.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock