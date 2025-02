Stand: 04.02.2025 17:49 Uhr Hartwig Eschenburg gestorben: Bedeutender Rostocker Kirchenmusiker

Der Rostocker Kirchenmusikdirektor Hartwig Eschenburg ist tot. Nach NDR-Informationen starb er am frühen Dienstagmorgen im Alter von 91 Jahren. Eschenburg hatte nach einem Kirchenmusikstudium als Kantor und Organist an der Stiftskirche in Bützow gearbeitet. 1960 wurde er Kirchenmusiker der St. Johanniskirche in Rostock. Dort rief er mehrere Chöre ins Leben, die überregionale Bekanntheit erlangten. Heute gehören der Kantorei einige hundert Sängerinnen und Sänger an. Hartwig Eschenburg ist 2020 mit dem Siemerling-Sozialpreis ausgezeichnet worden. Er habe sich im besonderen Maße um christlich-humanistische, kulturelle und soziale Werte verdient gemacht, hieß es in der Begründung der Neubrandenburger Dreikönigsstiftung. Eschenburg habe die St.-Johannis-Kantorei zu einem kirchenmusikalischen Zentrum in Norddeutschland entwickelt.

