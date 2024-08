Stand: 09.08.2024 06:09 Uhr Hanse Sail: Spanischer Schoner "Pascual Flores" hat Motorschaden

Der spanische Schoner "Pascual Flores" ist im März in Valencia (Spanien) aufgebrochen, um an der Hanse Sail in Rostock teilzunehmen. Doch der erste Besuch des 107 Meter langen Traditionsseglers steht unter keinem guten Stern. Bis zum Rostocker Stadthafen hat es die Crew um Leito Iscar geschafft. Der schmucke Segler war restlos ausgebucht für Gästefahrten auf die Ostsee. Und nun - Motorschaden. Segel setzen geht gerade nicht. Das Hanse-Sail-Büro versucht noch, alle Gäste auf andere Boote umzubuchen. Erste Hilfe kam vom Hanse-Sail-Verein. Da die "Pascual Flores" nun überhaupt keine Einnahmen hat, spendete der Verein 2.000 Euro für die nötigsten Ausgaben. Inzwischen ist die Reparatur des Motors angelaufen. Hanse-Sail-Chefin Bettina Fust hofft, dass die "Pascal Flores" noch bei der diesjährigen Sail in See stechen kann. Bis dahin bietet die Crew zumindest Besichtigungen auf ihrem Schoner an.

