Hanse Sail 2025 - Mehr als 100 Traditionsschiffe kommen

Rund 100 Traditionsschiffe werden am zweiten Augustwochenende in Rostock-Warnemünde erwartet. Und darunter sind nicht nur ehrwürdige Ladys, sondern auch Stars der Szene. Das Zeug, Flaggschiff der diesjährigen Sail zu werden, hat ein französischer Dreimaster, die Bark Belem. 1896 gebaut, hat sie gerade im vergangenen Jahr noch einmal von sich Reden gemacht. Denn, das Olympische Feuer für die Sommerspiele in Paris segelte auf der Belem über das Mittelmeer. In diesem Sommer ist sie zum ersten Mal Gast der Hanse Sail. Zu den Oldies der Flotte werden auch die Anny von Hamburg und die Barkentine Atlantis gehören. Beide haben weit mehr als 100 Jahre auf dem Kiel.

Herausforderungen und Highlights 2025

Eine Herausforderung für die Organisatoren sind die laufenden Bauarbeiten am südlichen Ende des Stadthafens. Dadurch fallen nicht nur eine Reihe von Liegeplätzen weg sondern auch rund 500 Meter Veranstaltungsfläche an der Warnow. Laut Organisatoren wird es wieder ein Höhenfeuerwerk am Eröffnungstag der Sail geben. Und auch die Namen von zwei drei Starbands stehen schon fest. Der Höhepunkt steht am Freitag auf dem Programm: Auf der Hauptbühne am Stadthafen wird die Band "Marquess" zu Gast sein. Pop mit südamerikanischen Rhythmen ist deren Markenzeichen. Auch mit dabei die "Stamping Feet" aus Berlin und das mit einer Drum-Performance. Aber noch ist nicht alles in Papier und Tüten - erst im Frühsommer soll das vollständige Kulturprogramm veröffentlicht werden.

