Stand: 24.09.2024 08:28 Uhr Hansa-Spiel führt zu Verkehrseinschränkungen in Rostock

Aufgrund des Fußballspiels des FC Hansa Rostock gegen die Spielvereinigung Unterhaching kommt es am Dienstag zu Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Gartenstadt. So wird die Kopernikusstraße entlang des Ostseestadions ab 17 Uhr bis zum Spielbeginn um 19 Uhr gesperrt, so ein Sprecher der Hansestadt. Anwohner müssten zudem Umwege zu ihren Grundstücken in Kauf nehmen. Auch im Bereich der nahegelegenen Eishalle könne es Verkehrsbehinderungen geben. Die Stadtverwaltung empfiehlt auf Busse umzusteigen. Vom Parkplatz am Groß Schwaßer Weg und vom Hauptbahnhof Nord fahren Zusatzbusse im 15-Minuten-Takt zum Stadion. Auch nach dem Spiel gibt es zusätzliche Busse zum Hauptbahnhof, Markt Reutershagen und Westfriedhof. Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrausweis.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock