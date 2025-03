Stand: 28.03.2025 17:30 Uhr Hafthaus in JVA Bützow eingeweiht

In der größten Justizvollzugsanstalt im Norden, in Bützow (Landkreis Rostock), ist nach fünf Jahren ein weiterer Teil der Hafträume saniert worden. Die Bauarbeiten im Hafthaus B dauerten anderthalb Jahre länger und haben rund fünf Millionen Euro mehr gekostet als geplant. Gesamtkosten: 23 Millionen Euro. Das nun modernisierte Hafthaus ist ein Flügel im sogenannten Sterngebäude aus dem Jahr 1839, welches unter Denkmalschutz steht. Die JVA in Bützow ist eine der ältesten Anstalten in Deutschland. Das sanierte Hafthaus bietet nun etwa 45 Haftplätze für verurteilte Frauen und eine sogenannte Transportabteilung mit 18 Plätzen für die kurzzeitige Unterbringung von Gefangenen. Damit sei nun endlich moderner Strafvollzug möglich, so Justizministerin Bernhard bei der Eröffnung am Freitag. In den kommenden Jahren will das Land die Sanierung der JVA Bützow weiter vorantreiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock