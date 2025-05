Stand: 16.05.2025 07:33 Uhr Güstrow setzt Einwohner-Ideen im Wert von 30.000 Euro um

Die Stadt Güstrow wird in diesem Jahr Ideen von Einwohner und Einwohnerinnen im Wert von 30.000 Euro umsetzen. So sollen im Weidenweg neue Bänke aufgestellt und Weiden gepflanzt werden. Der Spielplatz im Professor-Karsten Weg bekommt eine Tischtennisplatte und Nestschaukel, außerdem soll im Stadtgebiet ein neuer Basketballkorb installiert und eine überdachte Sitzgelegenheit für kleine Gruppen geschaffen werden. Das hat der Hauptausschuss am Donnerstag beschlossen. Im Rahmen des sogenannten Bürgerhaushaltes können die Güstrower jedes Jahr Vorschläge einreichen. Die Verwaltung prüft die Kosten und ob die Ideen umgesetzt werden können. So wurde der Vorschlag für eine Kletterwand im Badebereich des Inselsees abgelehnt, da die Verwaltung die Anschaffungskosten auf bis zu 100.000 Euro schätzt. Ebenso wurde ein Verkehrsgarten für Kindergarten- und Grundschulkinder abgelehnt. Das Geld dafür will die Verwaltung in den kommenden Doppelhaushalt 2026/27 einstellen.

