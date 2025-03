Stand: 12.03.2025 06:57 Uhr Güstrow bietet Baugrundstücke künftig günstiger an

Die Stadt Güstrow (Landkreis Rostock) bietet rund 30 Grundstücke für den Bau von Eigenheimen künftig günstiger an. Das haben die Stadtvertreter auf Antrag von CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern beschlossen. Die Nachfrage in Güstrows Baugebieten sei geringer als bei der Erschließung erwartet, begründete der CDU-Fraktionsvorsitzende Torsten Renz den Antrag auf Preissenkung. Der Quadratmeterpreis für die stadteigenen Flächen soll deshalb sinken. Von 170 auf 163 Euro am Fischerweg und von 161 auf 135 Euro am Petershof. Dort sind die Grundstücke zwischen 600 und 760 Quadratmeter groß. Käufer sparen künftig also bis zu 20.000 Euro. Noch günstiger wird es für Familien mit Kindern. Sie erhalten zusätzlich fünf Euro Rabatt je Quadratmeter. Die Verwaltung kritisierte die Preissenkung. Es gebe keine Not, die Grundstücke schnell und günstig zu verkaufen. Allein am Petershof nimmt die Stadt nun 240.000 Euro weniger ein als geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock