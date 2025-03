Stand: 10.03.2025 07:18 Uhr Güstrow: Trinkwasserleitungen werden gespült

Die Stadtwerke Güstrow (Landkreis Rostock) spülen von Montag an bis zum 11. April die Trinkwasserleitungen in der Stadt. Auch bei guter Trinkwasserqualität kommt es in den Leitungen zu Ablagerungen, so die Stadtwerke. Sie reinigen in regelmäßigen Abständen das städtische Wasserleitungsnetz. Während der Reinigung sollen Anwohner das Hauptabsperrventil in der Hausanschlussleitung schließen, da kein Wasser durch die Leitungen fließen soll. Um Schäden zu vermeiden, sollen Wasserhähne, Toilettenspülungen, Waschmaschine oder Geschirrspüler nicht genutzt werden. Nach der Reinigung sollten Anwohner Wasser fließen lassen, damit mögliche Rückstände herausgespült werden. Wann genau welche Stadtgebiete gespült werden, steht auch auf der Internetseite der Stadtwerke Güstrow.

