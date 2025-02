Stand: 28.02.2025 15:14 Uhr Güstrow: Sportwagenfahrer nimmt Bus die Vorfahrt

In Güstrow (Landkreis Rostock) hat der Fahrer eines Sportwagens einem Linienbus die Vorfahrt genommen, das gab die Polizei bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Mann in einem schwarzen Porsche auf der Neuen Straße und bog nach links in die Eisenbahnstraße ab. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines Linienbusses. Der Busfahrer musste scharf bremsen. Eine 45-jährige Frau stürzte bei der Gefahrenbremsung im Bus, verletzte sich leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher fuhr weiter und entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt nun die Kriminalpolizei in Güstrow. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zum möglichen Unfallverursacher geben können, sich zu melden. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeugführer um einen älteren Mann mit schwarzer Jacke und Schal gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz soll eine ältere Frau gesessen haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen Güstrow: Millionen-Projekte sollen 2025 fertig werden Der Abschluss der Sanierung des Marktplatzes wird von Einwohnern, Touristikern und dem Einzelhandel sehnlichst erwartet mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock