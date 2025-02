Stand: 11.02.2025 17:29 Uhr Güstrow: Sanierung des Marktplatzes geht voran

Auf dem Markt in Güstrow (Landkreis Rostock) ist die Sanierung in den vergangenen Wochen vorangeschritten. Laut Stadtverwaltung konnten die Arbeiten aufgrund der Witterungsverhältnisse im Januar wieder aufgenommen werden. So habe die Haltestelle für den Stadtbus einen Unterstand bekommen, die Stromversorgung für den Wochenmarkt sei installiert worden, und die Tiefbauarbeiten für einen Mischwasserkanals auf der Nordseite des Marktes seien gestartet. Zwischen Rathaus und Kirche seien zudem Kanalbauarbeiten vorbereitet worden und für das geplante Wasserspiel auf der Ostseite des Marktes sei eine Baugrube fertig. Am Montag habe die Stadt ein neues öffentliches, kostenpflichtiges WC auf der Südseite des Marktes in Betrieb genommen. In Abstimmung mit Rebus werde der Stadtbus vom 3. März an wieder die Haltestelle Markt anfahren.

