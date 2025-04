Stand: 08.04.2025 17:24 Uhr Güstrow: Markanter Spielplatzdrache muss abgebaut werden

Das große Drachenspielgerät auf dem Spielplatz Bistede in Güstrow (Landkreis Rostock) muss kurzfristig abgebaut werden. Laut Stadtverwaltung ist es auf Grund mehrerer erheblicher Mängel nicht mehr sicher. Das habe die Jahreshauptinspektion der Spielplätze ergeben. Eine Beseitigung der Mängel durch eine Reparatur sei nicht mehr möglich. In der kommenden Woche solle der Rückbau beginnen. Die anderen Spielgeräte auf dem Spielplatz können jedoch weiterhin genutzt werden. Zudem seien für den Neubau des Drachenspielplatzes bereits finanzielle Mittel in Höhe von 80.000 Euro im diesjährigen Haushalt der Stadt eingeplant. Ideen zur Planung und Gestaltung des Spielplatzes sollen im Mai im Rahmen einer Bürgerbeteiligung öffentlich vorgestellt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock