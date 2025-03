Stand: 20.03.2025 10:20 Uhr Güstrow: Gebäude für Bildungszentrum ist fertig

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist das Interimsgebäude des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB) des Landkreises Rostock fertig gestellt. Nach etwa 14 Monaten Bauzeit wurde das Gebäude eingeweiht. Rund sechs Millionen Euro hat der Landkreis Rostock hier investiert. Das Gebäude erfülle alle Anforderungen an einen zeitgemäßen Unterricht sowie an modernes Bauen, heißt es vom Landkreis. Es diene als zusätzliches Schulgebäude, bis die geplante Weiterentwicklung des Campus vorangeschritten sei.

