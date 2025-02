Stand: 20.02.2025 18:25 Uhr Güstrow: Busfahrerin ohne Führerschein erwischt

Im Stadtgebiet von Güstrow (Landkreis Rostock) ist es am Donnerstag zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Bus gekommen. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Weil die Busfahrerin einfach weiterfuhr, rief der Lkw-Fahrer die Polizei. Als die Beamten die Frau am Bahnhof antrafen, stellten sie fest: Die 37- jährige Fahrerin des Linienbusses hatte keine Fahrerlaubnis. Diese war ihr bereits vor drei Jahren gerichtlich entzogen worden. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Gegen die Busfahrerin wird nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock