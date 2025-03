Stand: 17.03.2025 16:45 Uhr Güstrow: 19-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft

Ein 19-Jährige soll nach Aussage mehrerer Zeugen dreimal senkrecht in die Luft geschossen haben. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag vor einer Diskothek. Anschließend flüchtete der junge Mann über angrenzende Grundstücke. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später stellen. Bei ihm fanden sie eine Schreckschusswaffe. Die Beamten stellten die Waffe sicher und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig in Gewahrsam. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche zuvor in der Diskothek in Streit geriet und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen kam.

