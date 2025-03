Stand: 18.03.2025 14:39 Uhr Große Mengen Pflanzenschutzmittel in Teterow gestohlen

In Teterow (Landkreis Rostock) sind aus einem Agrarhandel große Mengen Pflanzenschutzmittel gestohlen worden, berichtet die Polizei. Außerdem wurden diverse Werkzeuge und ein Firmentransporter entwendet. Die Täter waren vermutlich am Wochenende gewaltsam in mehrere Hallen der Firma im Brikettweg eingedrungen. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf mehr als 150.000 Euro geschätzt. Auch in Werk- und Lagerhallen eines benachbarten Betriebes wurde eingebrochen, allerdings wurde dort nichts gestohlen.

