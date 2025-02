Stand: 04.02.2025 18:34 Uhr Graal-Müritz: Gemeinde beauftragt Drohnengruppe der DLRG

Die Gemeindevertretung in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) hat eine Drohnengruppe der DLRG beauftragt, den Bevölkerungsschutz in der Region zu unterstützen, beispielsweise bei der Suche von Vermissten. Die DLRG Ortsgruppe Graal-Müritz hatte bereits eine Sepzialdrohne angeschafft und ein Einsatzkonzept erarbeitet. Drohnengruppen für den Bevölkerungsschutz haben einige Möglichkeiten, die private Drohnen-Pilotinnen und -Piloten nicht haben, sagte der Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe, André Rieckhoff, NDR 1 Radio MV. Sie dürften die Fluggeräte zum Beispiel in gesperrten Lufträumen nutzen, wie über Naturschutzgebieten oder Autobahnen. Die DLRG Ortsgruppe habe ihre Drohne im vergangenen Sommer schon mehrmals eingesetzt. Dabei sei unter anderem beim Seebrückenfest eine Person, die im Wasser in Not war, schnell aus der Luft entdeckt worden. Auch für eine Vermisstensuche sei die mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne genutzt worden. Künftig stehe die Drohnengruppe in Graal-Müritz auch für den Einsatz in Großschadenslagen bereit. Die DLRG Ortsgruppe verdiene damit kein Geld, die Arbeit bleibe spendenfinanziert und ehrenamtlich.

