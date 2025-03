Stand: 27.03.2025 14:40 Uhr Gnoien bis 2026 schuldenfrei?

Die Stadt Gnoien (Landkreis Rostock) kann in Kürze schuldenfrei sein. So sieht es der Doppelhaushalt für 2025 und 2026 vor, den die Stadtvertreterinnen und Vertreter Mittwochabend beschlossen haben. Vor knapp zehn Jahren hatten die Kredite einen Höchststand von fast 3,4 Millionen Euro. Laut Bürgermeister Lars Schwarz (CDU) drohte der Stadt zwischenzeitlich eine Zwangsverwaltung. Heute seien nach kontinuierlich gutem Wirtschaften noch 100.000 Euro abzubezahlen. Nachdem der Haushalt beschlossen ist, könne dieses Geld zeitnah überwiesen werden. Dann wäre Gnoien schuldenfrei. Bürgermeister Schwarz hat der Stadtvertretung aber auch kommende Haushaltsprobleme angekündigt. Zum Beispiel steige die Kreisumlage weiter und die beitragsfreie Kita koste von Jahr zu Jahr mehr an Stadtbeteiligung. Investiert werden soll in Gnoien nun unter anderem in regelmäßige Veranstaltungen und in die Planung eines Stadtparks.

