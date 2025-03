Stand: 10.03.2025 10:58 Uhr Gesuchter Mann im Rostocker Überseehafen festgenommen

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen einen Mann am Rostocker Überseehafen festgenommen. Der 26-Jährige kam mit der Fähre aus Schweden und wurde bei der Ankunft routinemäßig kontrolliert. Als die Beamten die Personalausweisdaten checkten, stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg vorliegt. Der mutmaßliche Täter wurde wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht. Eine Streife brachte den Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock