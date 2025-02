Stand: 04.02.2025 09:43 Uhr Gemeinde Poppendorf bekommt ein eigenes Wappen

Die Gemeinde Poppendorf (Landkreis Rostock) soll ihr erstes eigenes Wappen bekommen. Auf ihrer Sitzung am Montagabend hat die Gemeindevertretung aus elf Vorschlägen drei ausgewählt. Sie alle wurden von Heraldiker Manfred Gerth in den Farben Blau und Gelb entworfen. Nun dürfen die gut 700 Einwohnerinnen und Einwohner entscheiden, welches Wappen es sein soll. Eines zeigt einen Greifen, der die historische Verbindung zu Rostock darstellen soll. Darunter sind drei Kleeblätter zu sehen, die für die Ortsteile Poppendorf, Bussewitz und Vogtshagen stehen. In einem zweiten Entwurf werden die Ortsteile durch drei Blüten repräsentiert. Die dritte Idee greift ebenfalls die Blüten auf, stellt diese aber mehr ins Zentrum des Wappens. Sobald die Poppendorferinnen und Poppendorfer abgestimmt haben, stimmt die Gemeindevertretung endgültig ab.

Kein Nachtfahrverbot für Rasenmäherroboter in Poppendorf

Ein weiteres Thema auf der Sitzung der Gemeindevertretung war ein mögliches Nachtfahrverbot für Rasenmäherroboter. Hintergrund ist, dass vor allem nachts viele Tiere unterwegs sind. Igel, Reptilien und Amphibien erleiden oft teils tödliche Verletzungen durch die Rasenmäherroboter. Die Gemeindevertretung hat sich gegen ein Verbot entscheiden, weil der bürokratische Aufwand sehr hoch wäre. Dennoch sollen die Bürgerinnen und Bürger über die Folgen des nächtlichen Mähens informiert werden. Viele wüssten nicht um die Gefahr, die für Tiere von Mährobotern ausgehen. Auf der Sitzung haben die Gemeindevertreterinnen und -vertreter auch den Haushalt für 2025 beschlossen.

