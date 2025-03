Stand: 26.03.2025 14:30 Uhr Gemeinde Dummerstorf: Neuansiedlungen in Gewerbegebieten

Im Gewerbegebiet Kavelstorf (Landkreis Rostock) möchte sich neben der Supermarktkette REWE, auch die Bäckereikette Junge ansiedeln. Die dafür vorgesehenen Grundstücke werden von der Gemeinde Dummerstorf an die Unternehmen verkauft. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstagabend beschlossen. Außerdem wird ein Grundstück im nahegelegenen Gewerbepark Ostsee an das Logistik-Unternehmen GLS verkauft, das vor allem Pakete ausliefert. Der Standort befindet sich damit in direkter Nähe zum Logistikzentrum des US-Versandhauses Amazon in Dummerstorf.

