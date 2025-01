Stand: 21.01.2025 17:11 Uhr Gasaustritt in Rostock-Brinckmansdorf

Am Dienstag ist die Feuerwehr Rostock um 11:00 Uhr wegen eines Gasaustritts an einem Behälter in einer Gartenlaube in Rostock-Brinckmansdorf alarmiert worden. Die ersten Einsatzkräfte leiteten sofort Sicherungsmaßnahmen ein, um eine Explosion im Bereich des Riekdahler Weges zu verhindern. Aufgrund der hohen Gaskonzentration stellten sie unter schwerem Atemschutz den Sperrhahn ab. Vermutlich hatte der im Boden eingelassene Gastank ein Leck. Nach fünf Stunden war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Verdacht auf Gasgeruch unverzüglich die 112 gewählt und betroffene Bereiche nicht betreten werden sollten.

