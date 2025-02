Stand: 21.02.2025 16:04 Uhr Fünfte Jahreszeit in der Region Rostock

Zur diesjährigen Karnevalssaison ist auch in der Region Rostock einiges los. Am 22. Februar startet in Rostock-Lichtenhagen der IHS-Karneval. Im Club "Stuk" in Güstrow wird ebenfalls an dem Sonnabend mit Konfetti und Seifenblasen Karneval gefeiert. Und auch in der Neuen Sporthalle Papendorf gibt es Programm. Ebenso im ältesten Karnevalsclub des Landes in Raden bei Teterow. Das Motto dort in diesem Jahr: Wilder Westen. Der Karnevalsclub in Laage feiert zudem am 22. Februar sein 70-jähriges Bestehen. In der Woche darauf geht es dann in Satow mit dem Kinder- und Jugendkarneval los. Darauf folgt das Närrische Treiben sowie eine Rosenmontagsveranstaltung. Die gibt es auch in Neubukow, wo auch Kinderkarneval und Seniorenfasching gefeiert wird. Krakow am See lädt am ersten Märzwochenende zum Kinderfasching, Straßenumzug und Maskenball ein.

