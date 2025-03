Stand: 05.03.2025 15:38 Uhr Frauenschutzhaus in Güstrow bekommt Geld vom Land

Der Verein "Arche Güstrow e.V. für Frau und Familie" hat am Mittwoch aus dem Bürgerfonds des Landes einen Zuwendungsbescheid in Höhe von gut 40.000 Euro bekommen. Der Verein ist Träger des Frauenschutzhauses in Güstrow. Dort erhalten Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Schutz und Unterstützung. Neben der geschützten, anonymen Wohnmöglichkeit erhalten die Bewohnerinnen psychosoziale Beratung und Begleitung während des Aufenthaltes in der Einrichtung, so Sozial-Staatssekretärin Sylvia Grimm. "Mit der Landesförderung, die vor allem für eine Neumöblierung eingesetzt werden soll, wollen wir dazu beitragen, die Wohn- und damit auch die Lebensbedingungen im Frauenschutzhaus zu verbessern. Wir unterstützen damit die psychische und physische Gesundheit der Bewohnerinnen. Gleichzeitig stärken wir dadurch das Frauenschutzhaus als wichtigen Bestandteil des Hilfenetzes für Betroffene von häuslicher Gewalt und zentralen Netzwerkpartner in Mecklenburg-Vorpommern.“

