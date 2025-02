Stand: 26.02.2025 15:00 Uhr Erfolg: Verbesserte Sportförderung an Privatschule in Rostock

Der Sportzweig des privaten Christophorus-Gymnasiums in Rostock soll zukünftig genauso behandelt werden wie die staatlichen Sportschulen in Schwerin und Neubrandenburg. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, dass über ein Sportfördergesetz dazu eine Regelung geschaffen werden soll. Durch die finanzielle Unterstützung könnten die Beiträge der Eltern der Nachwuchssportler an der Rostocker Schule gedeckelt werden.

Internatskosten drohten zu explodieren

Aktuell zahlen die Eltern am Christophorus-Gymnasiums monatlich 650 Euro für einen Internatsplatz. Ohne eine neue Regelung hätte die Schule den Betrag auf 1.000 Euro erhöhen müssen, wie Schulleiter Steffen Kästner mitteilt. Durch die Ankündigung des Landes, so Kästner weiter, könne der Beitrag auf monatlich 300 Euro gesenkt werden – wie auch in Schwerin und Neubrandenburg. Voraussetzung: das Gesetz wird genauso beschlossen wie angekündigt.

