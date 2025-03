Stand: 01.03.2025 08:19 Uhr Elmenhorst: Unangemeldete Versammlung gegen umstrittene Lesung

Die Polizei ermittelt aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen (Landkreis Rostock) am Freitagabend. In der Spitze hätten sich 37 Frauen und Männer spontan zusammengeschlossen. Sie demonstrierten gegen eine Lesung von Martin Sellner. Der Österreicher wird der Identitären Bewegung zugerechnet. Laut einer Polizeisprecherin machten die Demonstranten mit Schildern auf ihre Standpunkte aufmerksam. Auf einem habe der Spruch "Schulter an Schulter gegen den Faschismus" gestanden. Die Spontanversammlung sowie die Lesung seien störungsfrei verlaufen.

