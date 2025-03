Stand: 06.03.2025 16:56 Uhr Einbruch und Raub in Warnemünde: Polizei bittet um Hinweise

In Rostock-Warnemünde sollen mehrere Männer in eine Wohnung eingebrochen sein und eine Frau bedroht und bestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen sich die Unbekannten gegen 05.30 Uhr am Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Beethovenstraße verschafft haben. Dort sollen sie einen Fernseher aus der Wohnung gestohlen haben. Zuvor bedrohten die Männer die 20-jährige Wohnungsinhaberin. Dann flüchteten die Täter in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616 entgegen.

