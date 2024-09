Stand: 23.09.2024 07:28 Uhr Dummerstorf: Amazon-Logistikzentrum in Betrieb genommen

Der US-amerikanische Handelsriese Amazon hat sein Logistikzentrum in Dummerstorf (Landkreis Rostock) in Betrieb genommen. Die ersten 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Montagfrüh ihre erste Frühschicht angetreten. Bis Jahresende sollen laut einem Sprecher mehr als 500 neue Jobs geschaffen werden. Längerfristig könnte sich die Mitarbeiterzahl verdoppeln. Dann wäre das Logistikzentrum nahe Rostock einer der größten Arbeitgeber in der Region. Rund eine Million Artikel kann das 52.000 Quadratmeter große Zentrum einlagern. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Artikeln, wie zum Beispiel Gartengeräte oder Großpackungen, heißt es. Bereits seit 2022 steht das Gebäude im Gewerbegebiet Dummerstorf. Amazon hat nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort investiert.

Dritter Standort in Mecklenburg-Vorpommern

Der Standort ist nach Angaben von Amazon in Deutschland das 23. Logistikzentrum. In Mecklenburg-Vorpommern sei es der dritte Standort, neben den zwei Verteilzentren in Neubrandenburg und Rostock, in denen etwa 200 Menschen arbeiten. 2023 hätten rund 500 kleine und mittlere Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern bei Amazon insgesamt mehr als zehn Millionen Produkte verkauft, heißt es weiter. Dummerstorfs Bürgermeister Jürgen Sprank (CDU) sprach von einem wichtigen Meilenstein und verwies auf die günstige Anbindung des Standortes zur A20 und A19. Der Schweriner Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sieht die Ansiedlung als Beleg dafür, dass Mecklenburg-Vorpommern auch für internationale Großkonzerne hervorragende Rahmenbedingungen biete.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock Arbeitsmarkt