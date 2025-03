Stand: 14.03.2025 11:12 Uhr Drohnen über Kühlungsborn suchen nach Leckagen

Die Stadtwerke Rostock vermelden seit mehreren Monaten große Wasserverluste, da die Rohrleitungen im Fernwärmenetz Kühlungsborn beschädigt sind. Um die Wärmeversorgung zu sichern, sollen die Leckagen geortet werden. Je nach Wetterlage steigen die Drohnen ab Montag in 50 Meter Höhe und überfliegen einige Straßenzüge. Aus der Luft werden thermographische Bildaufnahmen gemacht. Die Bilddateien dienen ausschließlich der Leckageortung und werden nicht veröffentlicht oder weitergegeben, so die Stadtwerke. Folgende Straßen in Kühlungsborn werden überflogen: Ehm-Welk-Anger, Friedrich-Borgwardt-Straße, Hermannstraße, Neue Reihe, Ostseeallee, Poststraße, Schulzentrift und Unter den Kolonnaden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock