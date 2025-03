Stand: 18.03.2025 08:35 Uhr Drogenberatung für Jugendliche in Rostock

Die Caritas-Beratungsstelle in Rostock hat ein eigenes Angebot für jüngere Drogen-Konsumentinnen und Konsumenten gestartet. Unter dem Namen "CariDrobs" kümmert sich der Sozialarbeiter Felix Sugint um Kinder und Jugendliche unter 27 Jahren. Wenn es um Beratungen zu Drogen geht, haben sie andere Bedürfnisse als Erwachsene, heißt es von der Caritas. Die Beratungsstelle will junge Klientinnen und Klienten anonym zum Umgang mit Drogen unterschiedlichster Art beraten sowie zwischen jungen Menschen und ihren Angehörigen vermitteln. Es soll auch denen geholfen werden, die selber gar nicht konsumieren, bei denen aber beispielsweise die Eltern ein Alkoholproblem haben. Nicht zuletzt stehe der Caritas-Sozialarbeiter auch Pädagoginnen und Pädagogen zur Seite. Finanziert werde das Projekt von der Deutschen Rentenversicherung - in der Hoffnung, dass frühzeitige Hilfe langfristig hohe Kosten spart.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock