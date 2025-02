Stand: 05.02.2025 12:07 Uhr Drei Brände in Güstrow: Mehrere Mülltonnen in Flammen

Dreimal hat es in der vergangenen Nacht in Güstrow (Landkreis Rostock) gebrannt, das gab die Polizei bekannt. Mülltonnen und Altkleidercontainer wurden in Brand gesetzt. Zunächst hat es am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in Bockhorst gebrannt. Eine Nachbarin bemerkte nach Angaben der Polizei das Feuer in einer Altpapiertonne und alarmierte den 65-jährigen Eigentümer. Der wiederum konnte das Feuer selbst löschen. Gegen 00.30 Uhr bemerkten Polizisten, dass zwei Altkleidercontainer auf einem Parkplatz Feuer gefangen hatten. Die Freiwillige Feuerwehr aus Güstrow konnte die Container öffnen und die Brände löschen. Der dritte Brand wurde gegen 01.20 Uhr an der Hageböcker Mauer gemeldet. Zeugen haben hier nach Angaben der Polizei vier Menschen beobachtet, von denen zwei männliche Jugendliche eine Papiermülltonne angezündet hätten. Da die Mülltonne durch den Zeugen von der Hausfassade weggezogen wurde, nahm nur die Tonne Schaden. Die Polizeibeamten stellte die verdächtigen Jugendlichen wenig später. Drei der Jugendlichen hatten Feuerzeuge dabei, heißt es von der Polizei. Ob die Brände zusammenhängen, ist derzeit unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

