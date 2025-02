Stand: 28.02.2025 10:29 Uhr Dieselklau auf Baustelle in Eickhof

Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle in Eickhof bei Bützow circa 150 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Bagger, indem sie zunächst das Dachfenster und schließlich den Tankverschluss beschädigten. Das Baufahrzeug war bereits am Freitag auf der Baustelle abgestellt worden. Als am Donnerstagabend die Arbeiten an den dortigen Bahngleisen starten sollten, entdeckte ein Angestellter den Schaden am Bagger und informierte die Polizei in Bützow. Der entstandene Gesamtschaden leigt bei etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

